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        Osmaniye'de 9'u öğrenci 11 kişinin yaralandığı kaza kamerada

        OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde otomobilin yaya ile servis minibüsüne çarptığı, 9'u öğrenci 11 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 12:11 Güncelleme: 25.04.2025 - 12:15
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        Osmaniye'de 9'u öğrenci 11 kişinin yaralandığı kaza kamerada
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        OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde otomobilin yaya ile servis minibüsüne çarptığı, 9'u öğrenci 11 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Merkez Mahallesi Müdür Mehmet İslah Caddesi Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Muzaffer İ.'nin kontrolünü yitirdiği 80 DF 882 plakalı otomobil, yol kenarındaki motosiklet ile kaldırım kenarındaki yayaya çarptı. Otomobil, daha sonra Dursun K. yönetimindeki 80 M 6567 plakalı servis minibüsü ile aydınlatma direğine çarparak savruldu. Geri manevra yapan minibüs de park halindeki otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 9'u öğrenci 11 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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