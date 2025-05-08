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        Karatepe Aslantaş Yazıtları, UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü'ne kaydedildi

        OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde bulunan Karatepe Aslantaş Yazıtları, UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü'ne kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 11:45 Güncelleme: 08.05.2025 - 11:45
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        Karatepe Aslantaş Yazıtları, UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü'ne kaydedildi
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        OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde bulunan Karatepe Aslantaş Yazıtları, UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü’ne kaydedildi.

        Anadolu hiyeroglif ve Fenike dillerinin bir arada kullanıldığı yazıtlarla ilgili yürütülen çalışmalarda olumlu sonuç alındı. Kadirli Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi’ndeki 2 bin 700 yıllık yazıtlar, Karatepe Yazıtları adıyla UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü’ne kaydedildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) ve Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği (KÜRSAD) tarafından ortak yürütülen çalışmayla çift dilli ‘Karatepe Yazıtları’, UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü’ne Türkiye’den belgesel miras olarak kaydedildi.

        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve İl Kültür Müdürü Burhan Torun, arkeolojik alana giderek incelemelerde bulundu. Burada konuşan Yılmaz, “Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'nde yer alan Anadolu hiyeroglif ve Fenike dillerinin bir arada kullanıldığı yazıtlarla ilgili olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, OKÜ ve Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği (KÜRSAD) tarafından ortak yürütülen çalışmalar sonucunda UNESCO Yürütme Kurulu’nun Paris’te 3 Mayıs’ta gerçekleştirilen 221'inci oturumunda alınan kararla, Karatepe-Aslantaş Yazıtları ‘Karatepe Yazıtları’ adıyla UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü'ne Türkiye'den miras olarak kaydedildi” dedi.

        'ADANAVA'NIN UÇ KALESİ'

        Kadirli Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi hakkında bilgi veren Yılmaz şöyle devam etti:

        “1947 yılında başlayan kazılarla açığa çıkan iki büyük sur kapı yapısı, bir yol aksı ve onun iki yanında yer alan mekanlardan oluşur. Karatepe-Aslantaş Arkeolojik Alanı, geç Hitit döneminde Anadolu coğrafyasında kurulan kent devletlerinden biri olan Adanava’nın bir uç kalesi olarak görkemli suru ve sur kapıları ile dönemin savunma mimarlığının ünik bir örneğidir. Kale yerleşimi kurulduktan görece kısa bir süre sonra terk edildiğinden tek tabakalı bir arkeolojik alan olarak ilk tasarımına bağlı mimari kimliğini çok iyi bir şekilde korumuştur. Bu bağlamda Geç Hitit kale planlamasının yanı sıra anıtsal ve sanatsal değeri olan kapı girişleri ile döneminin yüksek mimarlık ve sanat anlayışını sergileyen özgün bir örnektir.”

        1950 YILINDA KORUNDU

        Karatepe-Aslantaş’ı arkeoloji dünyasında öne çıkaran bir başka özelliğin, Fenikece ve Luvice olarak tasarlanan çift dilli yazıtlar olduğuna vurgu yapan Yılmaz, “Her iki kapısında bulunan bazalt stel ve kabartmalar üzerinde hem Fenike alfabesi ile hem de Luvi hiyeroglifi ile yazılmış, bu dillerdeki en uzun iki dilli metin olan yazıtlar Luvi hiyeroglifinin çözülmesinde önemli rol oynamıştır. Karatepe-Aslantaş’ı özgün ve önemli kılan bir diğer özelliği ise kazı başkanı ve Türkiye’nin öncü arkeologlarından Halet Çambel’in çabalarıyla, 1950’li yıllar gibi oldukça erken bir tarihte heykel ve rölyef konservasyonu, koruma çatısı uygulaması ve alanı çevreleyen doğal ormanla birlikte tarihi milli park ilan edilerek, arkeolojik alanın bütün sanatsal değerleriyle birlikte korunmasının ve kültürel peyzajını sürdürmesinin sağlanmasıdır. Bu erken tarihli ve başarılı uygulamalar, arkeolojik alanlarda yerinde koruma ve alan yönetiminin ilk örneklerinden birinin sergilenmesi açısından da alanı öne çıkartmaktadır” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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