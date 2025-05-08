OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde bulunan Karatepe Aslantaş Yazıtları, UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü’ne kaydedildi.

Anadolu hiyeroglif ve Fenike dillerinin bir arada kullanıldığı yazıtlarla ilgili yürütülen çalışmalarda olumlu sonuç alındı. Kadirli Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi’ndeki 2 bin 700 yıllık yazıtlar, Karatepe Yazıtları adıyla UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü’ne kaydedildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) ve Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği (KÜRSAD) tarafından ortak yürütülen çalışmayla çift dilli ‘Karatepe Yazıtları’, UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü’ne Türkiye’den belgesel miras olarak kaydedildi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve İl Kültür Müdürü Burhan Torun, arkeolojik alana giderek incelemelerde bulundu. Burada konuşan Yılmaz, “Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'nde yer alan Anadolu hiyeroglif ve Fenike dillerinin bir arada kullanıldığı yazıtlarla ilgili olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, OKÜ ve Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği (KÜRSAD) tarafından ortak yürütülen çalışmalar sonucunda UNESCO Yürütme Kurulu’nun Paris’te 3 Mayıs’ta gerçekleştirilen 221'inci oturumunda alınan kararla, Karatepe-Aslantaş Yazıtları ‘Karatepe Yazıtları’ adıyla UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü'ne Türkiye'den miras olarak kaydedildi” dedi.