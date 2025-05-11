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        Osmaniye'de dereye giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu

        OSMANİYE'de serinlemek için dereye giren Mustafa Miraç Yabaş (15), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 22:52 Güncelleme: 11.05.2025 - 22:55
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        Osmaniye'de dereye giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu
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        OSMANİYE'de serinlemek için dereye giren Mustafa Miraç Yabaş (15), boğuldu.

        Olay, gündüz saatlerinde merkez Haraz Mahallesi’ndeki Karaçay Şelalesi mesire alanında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte mesire alanına giden Mustafa Miraç Yabaş, iddiaya göre sıcak havadan bunalarak Karaçay Deresi’ne girdi. Bir süre sonra suda kaybolan gençten haber alamayan arkadaşları, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine kısa sürede sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerine bağlı dalgıçlar tarafından yapılan arama çalışması sonucunda Mustafa Miraç Yabaş’ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan gencin cansız bedeni, Osmaniye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayı öğrenen yakınları sinir krizi geçirirken, polis soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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