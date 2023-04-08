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Depremden etkilenen ilçelerin Cazibe Merkezleri Programı'na alınmasını sektör temsilcileri olumlu karşıladı

AA

Depremden etkilenen ilçelerin Cazibe Merkezleri Programı'na alınmasını sektör temsilcileri olumlu karşıladı

OSMANİYE/HATAY (AA) - ÜNAL UYSAL - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - SALİM TAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bazı ilçelerin Cazibe Merkezleri Programı kapsamına dahil edilmesi Osmaniye ve Hatay'daki sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılandı.

Program kapsamına Osmaniye'de Bahçe ve Hasanbeyli ilçeleri Hatay'da ise Altınözü, Antakya, Arsuz, Belen, Defne, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı ilçeleri alındı.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremlerden Osmaniye'nin büyük oranda etkilendiğini söyledi.

Kapsama Osmaniye'nin diğer ilçelerinin de alınması gerektiğini aktaran Aksoy, "Programı olumlu değerlendiriyorum. Kararla yatırımlar artar." dedi.

Asıl amaçlarının organize sanayi bölgelerinin olduğu ilçelerde bu avantajların sağlanması yönünde olduğunu vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Daha önce depremle alakalı birçok talebimiz oldu. Enerji fiyatlarının düşürülmesiyle alakalı bu bir nebze yerine getirildi. Buna ilaveten küçük esnafımız için konteyner çarşı talebimiz var. Bu henüz yapılmadı ama çalışmalar devam ediyor. Bunun yanı sıra küçük esnaf için kira desteği ve sıfır faizli 2 yıl ödemesiz kredi talebimiz var. İnşallah bunlar da önümüzdeki günlerde açıklanacak diye bekliyoruz."

- "Kapsam yatırımcıları teşvik edecek"

Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz da program kapsamına alınmalarının ilçe ekonomisine katkı sağlayacağını bildirdi.

İlçenin önemli yol ağı üzerinde bulunduğuna dikkati çeken Baz, "Bu kararla ilçemize ciddi yatırımlar geleceğini umuyoruz. Deprem bölgeye ciddi hasar verdi. Bahçe ilçemiz ulaşım konusunda etkin ve yetkin konuma sahip. Kapsam yatırımcıları teşvik edecek. Deprem sonrasında bu teşviklerle bu şehir yeniden küllerinden doğacaktır." ifadesini kullandı.

Baz, devletin deprem öncesinde ve sonrasın her alanda önemli çalışmalar yaptığını belirtti.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin de programa Hatay'ın dahil edilmesinin olumlu ve sevindirici bir gelişme olduğunu kaydetti.

Çinçin, Hatay'daki işletmelerin deprem felaketi sonrasında büyük zarar gördüğünü vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Cazibe Merkezleri Programı afetten zarar gören iller açısından ümit verici bir gelişme. Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da maalesef üzülerek ifade ediyorum ki çok fazla yıkım var. Aslında bizim talebimiz Süper Teşvik Uygulamaları. İnsanlar iş yerini, evini kaybetmiş, iş aracı veya binek aracı pert olmuş aynı zamanda stokunu kaybetmiş, iş makinasını kaybetmiş. Onun için en azından ilk etapta Cazibe Merkezleri Programı'nda Hatay'da Kahramanmaraş'ta Adıyaman'da pozitif anlamda ayrıştırıp finanse erişimi daha mümkün kılmak lazım."

- Yatırım ve istihdama avantaj sağlıyor

Cazibe Merkezleri Programı kapsamına dahil edilen ilçelerdeki yatırımlar en üst teşviklerden yararlanabilecek.

Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen Adıyaman, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Sivas'ın hasar gören ilçelerinde gerçekleştirilecek asgari 1 milyon 500 bin liralık yatırımlar, 6. Bölge teşviklerinden faydalanabilecek.

Bu illerde yapılacak yatırımlar, için faiz veya kar payı desteği, sabit yatırım tutarının yüzde 10'unu aşmamak kaydıyla 30 milyon lirayı geçemeyecek.

Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanılan, faiz veya kar payı desteğinden yararlanan krediler ve finansal kiralama borçlanmaları için belirtilen sınırlar aşılmamak kaydıyla, uygulanan faiz veya kar payı desteği puanında değişiklik yapılmadan destek süresi sonuna kadar uygulama yapılacak.

Desteklerden, deprem nedeniyle hasar gören yatırımların yerine konulması amacıyla yapılacak yatırımlar, yatırım süresi devam eden ve tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgeleri kapsamındakiler de dahil olmak üzere yeni yatırımlar yararlanabilecek.

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