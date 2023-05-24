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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye'de yapımı süren kalıcı konutlar eylülde teslim edilecek

AA

Osmaniye'de yapımı süren kalıcı konutlar eylülde teslim edilecek

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan ya da zarar gören depremzedeler için Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde yapımı devam eden 152 konut, eylülde hak sahiplerine teslim edilecek.

6 Şubat depremlerinden etkilenen Osmaniye'de, 17 Mart'ta Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde inşasına başlanan kalıcı konutların yapımı sürüyor.

Hızla yükselen, 2+1 ile 3+1 daireler şeklinde planlanan 152 konutun, eylül ayında hak sahibi depremzedelere teslim edilmesi planlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, AA muhabirine, Osmaniye'de yaklaşık 3 bin 685 konutun ihalesinin yapıldığını ve bunların bir kısmının da temellerinin atıldığını belirterek, "İnşaat çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda yaklaşık 1030 köy konutunun da ihalesi yapıldı. Onların da yer teslimleri yapıldı. İnşaatları hızlı şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un depremzede vatandaşlara bir söz verdiğini ve bu sözü yerde bırakmamak için herkesin elinden gelenin fazlasını yaptığını anlattı.

Ağır hasarlı olarak tespit ettikleri yaklaşık 9 bin bina olduğunu dile getiren Demirtaş, şöyle devam etti:

"Bunlar da yaklaşık 16-17 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor, merkezde ve ilçelerde olmak üzere. Bunun dışında depremin yıktığı ve bizim acil yıkım kararıyla yıktığımız yaklaşık 1100 konut var. Bunlarla beraber 17-18 bin bağımsız bölüme ihtiyacımız var. Hak sahipleri netleşince kesin sayılar daha net olacak. Tabii biz bunları beklemeden çalışmalara bir an önce başladık. Şu anda TOKİ marifetiyle 3 bin 685 konutun ihalesi yapıldı. Onların da hızlı bir şekilde yapımına başlandı. Onun öncesinde proje, zemin etüdü ve yerleşim konusunda, mobilize olma konusundaki süreçler devam ediyor. Başladıktan sonra da 8 ayda tamamlanacak."

Toprakkale ilçesinde yapımı süren kalıcı konutlara ilişkin de Demirtaş, şunları kaydetti:

"İhalesi tamamlanarak yapımına başlanan 152 konutun inşaatı devam ediyor. Proje, zemin +4 kat olarak planlandı. 7 blok üzerine 152 konutluk bir yapı olacak. Bunun 66'sı 2+1, 86'sı ise 3+1 olarak planlandı. 17 Mart'ta sözleşmesi yapılarak inşaata başlandı. 12 Eylül'de de tamamlanacak inşallah. Gördüğünüz gibi burası da tünel kalıp sistemiyle yapılıyor. En kısa sürede kaba inşaatını bitirip, bina içiyle ilgili tüm malzemelerin tedariki yapılmış durumda ince işlere girişilecek. İnşallah verilen sözde de dediğimiz gibi yıl dolmadan konutlarımız tamamlanmış olacak. Depremzede vatandaşlarımızın en kısa sürede konutlarına kavuşmasını temin edeceğiz."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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