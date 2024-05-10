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        Kadirli Bilim ve Sanat Merkezi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Bilim ve Sanat Merkezi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 15:17 Güncelleme: 10.05.2024 - 15:22
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        Kadirli Bilim ve Sanat Merkezi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Bilim ve Sanat Merkezi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

        Merkez Müdürü İsmail Ekiz, fuarın açılışında, TÜBİTAK'ın desteğiyle bilim fuarını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Kadirli Kaymakamı Yakup Güney de öğrencilerin temel ve sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen fuarda emeği geçenlere teşekkür etti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız ise gençlerin bilim ve teknoloji ile buluşmasının öncelikleri olduğunu anlatarak, bu tür projeleri önemsediklerini belirtti.

        Davetliler, danışman öğretmenler ve 60 öğrencinin görev aldığı 4 aylık çalışma sonrası hazırlanan ve 2 gün açık bulundurulacak fuardaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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