Osmaniye'de 1 ton 8 kilogram sahte bal ele geçirildi
Osmaniye'de 1 ton 8 kilogram sahte bal ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de 1 ton 8 kilogram sahte bal ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Cevdetiye beldesindeki ev ve iş yerlerinde arama yaptı.
Adreslerde 1 ton 8 kilogram sahte bal ele geçirildi.
Ekipler, şüpheliler A.U. ve E.B'yi gözaltına aldı.
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