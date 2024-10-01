Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Sumbas Kaymakamı Köroğlu, yaşlıları ziyaret etti

        Sumbas Kaymakamı Mustafa Köroğlu, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle yaşlıları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 17:59 Güncelleme: 01.10.2024 - 17:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sumbas Kaymakamı Köroğlu, yaşlıları ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sumbas Kaymakamı Mustafa Köroğlu, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle yaşlıları ziyaret etti.

        İlçede yaşayan 101 yaşındaki Abdurrahman Büyükhan ve 94 yaşındaki Şerife Erdoğan'ı ziyaret eden Köroğlu, yaşlıların günlerini kutlayarak onlarla bir süre sohbet etti.

        Köroğlu, büyüklerin, toplumun geçmişi, hafızası, kimliği ve kökleri olduğunu ifade etti.

        Büyükhan ve Erdoğan ise ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Köroğlu'na teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TBMM'de yeni yasama yılı başladı!
        TBMM'de yeni yasama yılı başladı!
        "Makama saygıdan kalktık, bundan sonra da olacak"
        "Makama saygıdan kalktık, bundan sonra da olacak"
        Sır perdesi aralanacak mı? Cem Garipoğlu'nun mezarında polis nöbeti
        Sır perdesi aralanacak mı? Cem Garipoğlu'nun mezarında polis nöbeti
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        1 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        1 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        "RFS ile Galatasaray ayrı dünyalarda"
        "RFS ile Galatasaray ayrı dünyalarda"
        2 yaşındaki Sıla bebekten korkutan haber!
        2 yaşındaki Sıla bebekten korkutan haber!
        Karşılıksız çek adedi eylülde yüzde 112,2 arttı
        Karşılıksız çek adedi eylülde yüzde 112,2 arttı
        Kışı önden tahmin etmek mümkün mü?
        Kışı önden tahmin etmek mümkün mü?
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu, neden hala bulunamadı?
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu, neden hala bulunamadı?
        Dünyanın gözü İsrail-Lübnan hattında
        Dünyanın gözü İsrail-Lübnan hattında
        İsrail'in işgal planı ve Hizbullah'ın stratejisi
        İsrail'in işgal planı ve Hizbullah'ın stratejisi
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Gedson durdurulamıyor!
        Gedson durdurulamıyor!
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Hileli ürünler tüketiciyle anında paylaşılacak
        Hileli ürünler tüketiciyle anında paylaşılacak

        Benzer Haberler

        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz inşaatları süren polis merkezlerini inceledi
        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz inşaatları süren polis merkezlerini inceledi
        Osmaniye'de cinsel istismar iddiasıyla 10 şüpheli tutuklandı
        Osmaniye'de cinsel istismar iddiasıyla 10 şüpheli tutuklandı
        Osmaniye'de kız çocuğuna cinsel istismar soruşturmasında 10 tutuklama
        Osmaniye'de kız çocuğuna cinsel istismar soruşturmasında 10 tutuklama
        Osmaniye'de 1 ton 8 kilogram sahte bal ele geçirildi
        Osmaniye'de 1 ton 8 kilogram sahte bal ele geçirildi
        Osmaniye'de sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekibi kurtardı
        Osmaniye'de sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekibi kurtardı
        Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı