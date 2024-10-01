Sumbas Kaymakamı Köroğlu, yaşlıları ziyaret etti
Sumbas Kaymakamı Mustafa Köroğlu, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle yaşlıları ziyaret etti.
Sumbas Kaymakamı Mustafa Köroğlu, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle yaşlıları ziyaret etti.
İlçede yaşayan 101 yaşındaki Abdurrahman Büyükhan ve 94 yaşındaki Şerife Erdoğan'ı ziyaret eden Köroğlu, yaşlıların günlerini kutlayarak onlarla bir süre sohbet etti.
Köroğlu, büyüklerin, toplumun geçmişi, hafızası, kimliği ve kökleri olduğunu ifade etti.
Büyükhan ve Erdoğan ise ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Köroğlu'na teşekkür etti.
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