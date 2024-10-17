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        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, zeytin hasadına katıldı

        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Toprakkale ilçesinde düzenlenen zeytin hasadına katıldı, işçilerle birlikte zeytin hasat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 18:06 Güncelleme: 17.10.2024 - 18:11
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        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, zeytin hasadına katıldı
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        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Toprakkale ilçesinde düzenlenen zeytin hasadına katıldı, işçilerle birlikte zeytin hasat etti.

        İlçeye bağlı Türkmen beldesinde düzenlenen etkinliğe katılan Vali Yılmaz, zeytin hasat eden tarım işçileriyle sohbet etti, işçilerle birlikte elleriyle zeytin topladı.

        Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Yılmaz Osmaniye'nin 6 milyon zeytin ağacıyla zeytin üretiminde Türkiye'de 11. sırada yer aldığını söyledi.

        Osmaniye'de üretilen zeytinin çok kaliteli olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bu sene 125 bin ton zeytin üretilmesi beklenmektedir. Türkiye’nin en güzel ve kaliteli zeytinleri Osmaniye’mizde üretiliyor. Osmaniye’mizin coğrafi yapısı zeytinciliğe, zeytinin kalitesine en uygun yerlerden biri. Dolayısıyla Osmaniye’miz Türkiye’nin en güzel zeytinlerinin üretildiği yerdir. Osmaniye’miz zeytinyağında da Türkiye’nin en iyisi diyebiliriz. Dolayısıyla çok kaliteli zeytinyağı üretimi de Osmaniye’mizde gerçekleştirilmektedir." diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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