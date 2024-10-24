Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de 2,5 milyon makaron ele geçirildi

        Osmaniye'de bir evin deposunda 2 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 16:12 Güncelleme: 24.10.2024 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de 2,5 milyon makaron ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'de bir evin deposunda 2 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine bir evin depo bölümünde arama yaptı.

        Aramada, koliler içerisinde 2 milyon 500 makaron ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin cinayetinde 22 kişiye 'zorla getirme' kararı!
        Narin cinayetinde 22 kişiye 'zorla getirme' kararı!
        TUSAŞ şehitlerine veda! Taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı
        TUSAŞ şehitlerine veda! Taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Korkma!
        Korkma!
        Anneannesini öldürmüştü! Abdüllatif Şener'in oğluyla ilgili yeni karar!
        Anneannesini öldürmüştü! Abdüllatif Şener'in oğluyla ilgili yeni karar!
        "Uyuz vakalarının sayısı her geçen gün artıyor"
        "Uyuz vakalarının sayısı her geçen gün artıyor"
        Portekiz'den 35 yaş altındakilere vergi kolaylığı
        Portekiz'den 35 yaş altındakilere vergi kolaylığı
        İzmir'de kıskançlık cinayeti: Eşi ile üvey ağabeyini öldürdü
        İzmir'de kıskançlık cinayeti: Eşi ile üvey ağabeyini öldürdü
        Merkez rezervlerinde rekor
        Merkez rezervlerinde rekor
        Öğretmenler, veliler bu şekere dikkat! Uyuşturucu iddiası!
        Öğretmenler, veliler bu şekere dikkat! Uyuşturucu iddiası!
        Otomobil ilanlarına yeni düzenleme yolda
        Otomobil ilanlarına yeni düzenleme yolda
        Bronckhorst'un Lyon 11'i!
        Bronckhorst'un Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Manchester United 11'i!
        İşte Mourinho'nun Manchester United 11'i!
        Ölmeden önceki son notu ortaya çıktı
        Ölmeden önceki son notu ortaya çıktı
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        "Derbi için kötü sinyal"
        "Derbi için kötü sinyal"

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de 6,5 milyon lira değerinde kaçak altın ele geçirildi
        Osmaniye'de 6,5 milyon lira değerinde kaçak altın ele geçirildi
        Osmaniye'de depremin ardından inşa edilen köy evlerinde yaşam başladı
        Osmaniye'de depremin ardından inşa edilen köy evlerinde yaşam başladı
        Osmaniye'de izinsiz basıldığı tespit edilen 513 altın ele geçirildi
        Osmaniye'de izinsiz basıldığı tespit edilen 513 altın ele geçirildi
        Osmaniye'de hastanede deprem tatbikatı yapıldı
        Osmaniye'de hastanede deprem tatbikatı yapıldı
        Osmaniye'de küçükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
        Osmaniye'de küçükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
        Osmaniye'de hırsızlık yaptıkları güvenlik kamerasından belirlenen 2 şüpheli...
        Osmaniye'de hırsızlık yaptıkları güvenlik kamerasından belirlenen 2 şüpheli...