Osmaniye kitap okuma etkinliği düzenlendi

Osmaniye Belediyesi tarafından "Kitaplar Bizden Okuması Sizden" adlı etkinlik düzenlendi.

Belediye Başkanı İbrahim Çenet ile eşi Ebru Çenet, Osmaniye Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, çocuklara yaş gruplarına uygun kitaplar dağıttı.

Çenet, burada yaptığı konuşmada, ara tatilde öğrenciler arasındaki sosyalleşmeyi arttırmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.