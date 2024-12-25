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        Mobil kebapçı araçta yemek servisi yaptığı müşterilerini şehirde gezdiriyor

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde midibüsü kebapçı dükkanına çeviren Ömer Furkan Kara, yemeklerini hazırladığı müşterilerini, talep etmeleri halinde aracıyla şehirde gezdiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 11:09 Güncelleme: 25.12.2024 - 11:09
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        Mobil kebapçı araçta yemek servisi yaptığı müşterilerini şehirde gezdiriyor
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        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde midibüsü kebapçı dükkanına çeviren Ömer Furkan Kara, yemeklerini hazırladığı müşterilerini, talep etmeleri halinde aracıyla şehirde gezdiriyor.

        Geçen yıl askerden dönen 23 yaşındaki Kara, kebapçılık yapmak için istediği gibi iş yeri bulamayınca ilanda gördüğü midibüsü satın aldı.

        İçine mangal, masa, sandalye ve buzdolabı yerleştirdiği midibüsünü kebapçı dükkanına dönüştüren Kara, haftanın 6 günü aracını Refik Cesur Bulvarı'na park ederek müşterilerine hizmet vermeye başladı.

        Kara, talep edilmesi halinde kebapları hazırlayıp masalara servis yaptıktan sonra midibüsün direksiyonuna geçerek müşterilerine ilçe turu attırıyor.

        - Deprem döneminde işine ara verdi, afetzedelere ücretsiz yemek dağıttı

        Kara, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle işine ara vermek zorunda kaldığını söyledi.

        Bir süre sonra midibüsüyle depremden etkilenen illeri tek tek gezerek insanlara ücretsiz yemek dağıttığını anlatan Kara, "Kimseden ücret talep etmeden Kahramanmaraş, Nurdağı, İşler, Türkoğlu, Beyoğlu, Şekerova ve Osmaniye'de yemek dağıttık. Sonra geri işimize döndük. Arkadaşlarımız ve esnaf dostlarımızın sayesinde bugüne kadar geldik." dedi.

        Kara, müşterilere şehir turu attırmanın çekilen bir video sonrası ortaya çıktığını dile getirerek, "Normalde ben gezerek servis yapmıyordum. Arkadaşlarım geldiler ve kebap yerken beni ikna ederek ilçede tur atmamızı istediler. Normalde bu tür şeyler yapmam ama arkadaşları kıramadım. Geç bir saatti ve trafik yoktu. Video çekildiğinden de haberim yoktu. Sonradan öğrendim ve videoyu paylaştık. Bir anda videoyu herkes gördü. Böyle bir şeyi daha önce kimse yapmadığı için video yayıldı." diye konuştu.

        İnsanların ilçe turu atarak yemek yeme fikrini çok sevdiğini ve kendisinden bu hizmeti müşterilerinin talep ettiğini aktaran Kara, şunları kaydetti:

        "Bu hizmeti devam ettirmeyi düşünüyorum ama erken saatlerde değil, trafiğin sakin olduğu saatlerde. Sonuçta aracımızda ateş yanıyor. Normalde ocakta yemek yaparak gezdirmeyi daha çok isterim ama yasak olduğu için gezdiremiyorum. Yemeği yapıp ondan sonra trafiğe çıkabiliyorum. Bu hizmet insanların çok hoşuna gitti. Bu durumumuzdan şikayetçi olan arkadaşlar da var, trafiği tehlikeye atıyorsunuz diye ama yine de 'güzel oldu' diyenler daha fazla. Baştan araçla gezerken insanlar çok garipsiyordu. Akdeniz Bölgesi'nde böyle bir hizmet hiç görülmedi. Aracı görünce el sallayanlar oluyor. Tepkiler çok iyi. İnşallah başka yerlerde de bu hizmetin devamı gelir."

        Müşterilerden Hamza Çoban, "Bir yandan yerken bir yandan gezmek benim hep hayalimdi. Kebabımızı yerken manzaraya bakıyoruz, insanlara bakıyoruz, yemeğimizi yiyoruz. Daha güzel bir ambiyans oluyor. Ömer ustaya teşekkür ederiz." dedi.

        Mehmet Furkan Öge de daha önce hiç karşılaşmadığı bir hizmeti alabilmekten mutlu olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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