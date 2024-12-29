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        Osmaniye'de otomobilin çarptığı yaya öldü

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 00:05 Güncelleme: 29.12.2024 - 00:12
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        Osmaniye'de otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        80 AFH 675 plakalı, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Cennet Karacücük'e (52) çarptı.

        Olayı gören vatandaşların, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Karacücük, ambulansla kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis, kaza sonrası otomobilini bırakarak kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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