Okul Sporları Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, Gençlik Hizmetleri Müdürü Kadir Dündar ile Voleybol İl Temsilcisi Osman Kıbrıslıgil verdi.

Müsabakalar sonucunda Samet Aybaba Spor Lisesi birinci, Adnan Oğuz Anadolu Lisesi ikinci, Düziçi Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

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