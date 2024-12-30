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        Okul Sporları Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

        Osmaniye'de Okul Sporları Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 13:46 Güncelleme: 30.12.2024 - 13:54
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        Okul Sporları Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı
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        Osmaniye'de Okul Sporları Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Tosyalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 40 takım katıldı.

        Müsabakalar sonucunda Samet Aybaba Spor Lisesi birinci, Adnan Oğuz Anadolu Lisesi ikinci, Düziçi Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

        Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, Gençlik Hizmetleri Müdürü Kadir Dündar ile Voleybol İl Temsilcisi Osman Kıbrıslıgil verdi.

        Samet Aybaba Spor Lisesi, 14-17 Ocak'ta Mersin'de düzenlenecek grup müsabakalarında mücadele edecek.

        Galeri
        Galeri

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