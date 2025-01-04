Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Kadirli'de "Üretici Kadınlar Pazarı" açıldı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, "Üretici Kadınlar Pazarı" hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 15:50 Güncelleme: 04.01.2025 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadirli'de "Üretici Kadınlar Pazarı" açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, "Üretici Kadınlar Pazarı" hizmete girdi.

        Belediye tarafından Dr. Hüseyin Kabasakal Parkı yanında açılan pazarda, kadınlar kendi yaptıkları ürünleri satışa sundu.

        Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar da stantları gezerek, kadınların yaptığı ürünlerden satın aldı.

        Burada yaptığı konuşmada Olcar, kadınlara yönelik istihdam yaratacak projelere önem verdiklerini söyledi.

        Üretici Kadınlar Proje Koordinatörü Dicle Haytaoğlu da 100 stantta üreten kadınların el emeğini sergilediğini belirterek, üreten kadınlarla kooperatifleşeceklerini ifade etti.

        Kadınlar da el işlerinden gıdaya kadar yaptıkları ürünler için bu şekilde bir yer açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        Cenazede gerginlik
        Cenazede gerginlik
        3.5 yaşındaki Efe iple boğulmuştu! Anne vahşeti!
        3.5 yaşındaki Efe iple boğulmuştu! Anne vahşeti!
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        Breaking Bad dizisindeki Walter White'ın evi satışta!
        Breaking Bad dizisindeki Walter White'ın evi satışta!
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Ölü ve yaralılar var! Yanan otomobilden çıkamadı!
        Ölü ve yaralılar var! Yanan otomobilden çıkamadı!
        İngiliz devinin Osimhen ısrarı!
        İngiliz devinin Osimhen ısrarı!
        Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
        Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        Adana'da kan donduran olay! Sokakta bıçaklı silahlı kanlı düello!
        Adana'da kan donduran olay! Sokakta bıçaklı silahlı kanlı düello!
        Böyle kaza görülmedi! Yaya geçidinde 2 araç çarptı!
        Böyle kaza görülmedi! Yaya geçidinde 2 araç çarptı!
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de 7 Ocak Zafer Koşusu yapıldı
        Osmaniye'de 7 Ocak Zafer Koşusu yapıldı
        Osmaniye'de marketlere yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı
        Osmaniye'de marketlere yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı
        Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de otomobilden 2'si bagajda, 8 kaçak göçmen çıktı
        Osmaniye'de otomobilden 2'si bagajda, 8 kaçak göçmen çıktı
        Osmaniye'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Osmaniye'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Osmaniye'de sahte içki üreten 1 kişi tutuklandı
        Osmaniye'de sahte içki üreten 1 kişi tutuklandı