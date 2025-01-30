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        Osmaniye Gençlik Merkezi'nde afetlere hazırlık eğitimi verildi

        Osmaniye Gençlik Merkezi'nde eğitim gören gençlere yönelik afetlere hazırlık eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 14:41 Güncelleme: 30.01.2025 - 16:08
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        Osmaniye Gençlik Merkezi'nde afetlere hazırlık eğitimi verildi
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        Osmaniye Gençlik Merkezi'nde eğitim gören gençlere yönelik afetlere hazırlık eğitimi düzenlendi.

        Vali Erdinç Yılmaz, eğitimin ilk dersine katılarak gençlerle bir araya geldi.

        Verilen eğitimin önemine dikkat çeken Yılmaz, "Afetlere karşı hazır olmamız, geleceğimizin güveni açısından önem taşıyor. Deprem bölgesindeyiz, dolayısıyla deprem, sel, yangın gibi afetlerde bilinçli olmamız gerekiyor. Bu anlamda, proje kapsamında bu eğitimlerin verilmesini çok değerli buluyoruz." diye konuştu.

        İki gün sürecek eğitim kapsamında gençler, ilk yardım, afet çadırı, yangın gibi konularda teorik ve uygulamalı derslere katılacak.

        Galeri
        Galeri

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