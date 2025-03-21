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        Osmaniye'de yapımı tamamlanan 41 köy evi depremzedelere teslim edildi

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yapımı tamamlanan 41 köy evi, törenle hak sahibi depremzedelere teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 11:08 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:39
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        Osmaniye'de yapımı tamamlanan 41 köy evi depremzedelere teslim edildi
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        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yapımı tamamlanan 41 köy evi, törenle hak sahibi depremzedelere teslim edildi.

        Vali Erdinç Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için TOKİ tarafından Pirsultanlı köyünde yaptırılan 41 köy konutu için düzenlenen anahtar teslim törenine katıldı.

        Törende konuşan Vali Yılmaz, yapımına başlanan 55 konuttan 41'inin tamamlandığını söyledi.

        Kalan 14 konutun da en kısa sürede tamamlanıp teslim edileceğini belirten Yılmaz, "Şu ana kadar 937 konutumuzun kırsalda kurası çekildi. Yüzde 50'den fazlasının kurasının çekimini gerçekleştirdik. Daha önce de söylediğimiz gibi bu yılın sonuna kadar hemşehrilerimizi konutlarına kavuşturmuş olacağız." dedi.

        Yılmaz, konuşmasının ardından hak sahiplerine köy evlerinin anahtarlarını teslim etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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