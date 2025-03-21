Osmaniye'de Nevruz Bayramı kutlanıyor

Osmaniye'de, Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cebelibereket Kültür Merkezi önünde düzenlenen etkinliğe Vali Erdinç Yılmaz, protokol üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Vali Erdinç Yılmaz, Nevruz'un binlerce yıllık bir Türk geleneği olduğunu belirterek, "İnşallah Türk'ün yaşadığı her yerde, tarihin en eski geleneklerinden bugünümüze kadar gelen, kışın zorlu şartlarından çıkıp bahara merhaba dediğimiz, sevincimize sevinç katan güzelliklerin olduğu bir dönemin başlangıcı olarak nevruzu hep kutlayacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yılmaz, nevruz ateşini yaktı, ateşin üzerinden atladı. Çekiçle demir dövülmesinin ardından etkinlik, halk müziği konseriyle sona erdi.

Kadirli ilçesinde ise 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Erdinç Dolu ve protokol üyeleri yakılan ateşin üzerinden atladı, örste demir dövdü.

Şiirlerin okunduğu etkinlikte halk oyunları ve ok atma gösterileri sunuldu.