Kadirli Belediyesi toplu iftar programı düzenledi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toplu iftar programı düzenlendi. ​​​​​​​

Kadirli Belediyesi tarafından Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler seslendirildi.

Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, yaptığı konuşmada, birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğini Kadirli'de görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür eden Olcar, "Kadirli'mizde şu güzel kalabalığa baktığımız zaman birlik, beraberlik ve dayanışma var. Sofralarımızı bu mübarek günde beraber ve birlik içerisinde paylaştığımız için çok mutluyuz. İyi ki varsınız iyi ki beraberiz." dedi.

Semazen gösterisi yapılan programda çocuklara hediyeler dağıldı.