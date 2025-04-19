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        Osmaniye'de 14 hakeme törenle kokartları takıldı

        Osmaniye'de kokart takmaya hak kazanan 4'ü kadın 14 futbol hakemi için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 12:21 Güncelleme: 19.04.2025 - 12:30
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        Osmaniye'de 14 hakeme törenle kokartları takıldı
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        Osmaniye'de kokart takmaya hak kazanan 4'ü kadın 14 futbol hakemi için tören düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, Fakıuşağı Mahallesi'nde bir kafede gerçekleştirilen törende, hakemlere başarı diledi.

        Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Serttaş Üğlü de yeni hakemlerin göreve başlamasıyla il hakemi sayısının 54'e ulaştığını belirtti.

        Konuşmaların ardından eğitim sürecini tamamlayan hakemlere kokartları takıldı.

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