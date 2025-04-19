Osmaniye'de 14 hakeme törenle kokartları takıldı

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Serttaş Üğlü de yeni hakemlerin göreve başlamasıyla il hakemi sayısının 54'e ulaştığını belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, Fakıuşağı Mahallesi'nde bir kafede gerçekleştirilen törende, hakemlere başarı diledi.

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