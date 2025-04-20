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        Osmaniye'de evde kilitli kalan çocuğu itfaiye ekibi çıkardı

        Osmaniye'de kendini yanlışlıkla eve kilitleyen çocuğa itfaiye ekibinin çalışmasıyla ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 12:32 Güncelleme: 20.04.2025 - 12:32
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        Osmaniye'de evde kilitli kalan çocuğu itfaiye ekibi çıkardı
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        Osmaniye'de kendini yanlışlıkla eve kilitleyen çocuğa itfaiye ekibinin çalışmasıyla ulaşıldı.

        Dumlupınar Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde kalan ismi öğrenilemeyen çocuk, yanlışlıkla dış kapıyı kilitledi.

        Eve giremeyen ailenin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi.

        Merdivenle balkona çıkıp kapıyı açan ekip, çocuğu ailesine teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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