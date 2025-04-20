Osmaniye'de evde kilitli kalan çocuğu itfaiye ekibi çıkardı
Osmaniye'de kendini yanlışlıkla eve kilitleyen çocuğa itfaiye ekibinin çalışmasıyla ulaşıldı.
Osmaniye'de kendini yanlışlıkla eve kilitleyen çocuğa itfaiye ekibinin çalışmasıyla ulaşıldı.
Dumlupınar Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde kalan ismi öğrenilemeyen çocuk, yanlışlıkla dış kapıyı kilitledi.
Eve giremeyen ailenin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi.
Merdivenle balkona çıkıp kapıyı açan ekip, çocuğu ailesine teslim etti.
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