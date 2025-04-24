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        Osmaniye'de tıra çarpan cipteki sürücü hayatını kaybetti

        Osmaniye'de tıra arkadan çarpan cipteki sürücü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 10:47 Güncelleme: 24.04.2025 - 11:05
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        Osmaniye'de tıra çarpan cipteki sürücü hayatını kaybetti
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        Osmaniye'de tıra arkadan çarpan cipteki sürücü öldü.

        İ.H.İ'nin (33) kullandığı 06 DVD 785 plakalı cip, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Sakızgediği mevkisinde Y.E. (37) idaresindeki 33 AJJ 847 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, cipte sıkışan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

        İtfaiyenin çalışmasıyla araçtan çıkarılan İ.H.İ'nin cenazesi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Tır şoförü Y.E., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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