Osmaniye'de tıra çarpan cipteki sürücü hayatını kaybetti
Osmaniye'de tıra arkadan çarpan cipteki sürücü öldü.
Osmaniye'de tıra arkadan çarpan cipteki sürücü öldü.
İ.H.İ'nin (33) kullandığı 06 DVD 785 plakalı cip, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Sakızgediği mevkisinde Y.E. (37) idaresindeki 33 AJJ 847 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, cipte sıkışan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
İtfaiyenin çalışmasıyla araçtan çıkarılan İ.H.İ'nin cenazesi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır şoförü Y.E., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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