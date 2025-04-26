AK Parti MKYM üyesi İsmail Kaya, Sumbas'ta ziyaretlerde bulundu

Daha sonra Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu ile Mehmetli Belediye Başkanı Fatih Seyitoğlu'nu ziyaret eden Kaya, esnafla da bir araya geldi.

İlk olarak Sumbas Kaymakamı Mustafa Köroğlu'nu makamında ziyaret etti.

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