Sumbas'ta polisler bilgilendirme çalışmalarında bulundu

Ekipler, hırsızlık, dolandırıcılık, güvenli internet kullanımı, trafik kuralları ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) kullanımı gibi konularda vatandaşlara bilgi verdi, broşür dağıttı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri esnaf ziyaretinde bulunarak işletme sahipleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde polis, vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli konularda bilgilendirdi.

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