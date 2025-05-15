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        Sumbas'ta polisler bilgilendirme çalışmalarında bulundu

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde polis, vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli konularda bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 08:56 Güncelleme: 15.05.2025 - 08:56
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        Sumbas'ta polisler bilgilendirme çalışmalarında bulundu
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        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde polis, vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli konularda bilgilendirdi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri esnaf ziyaretinde bulunarak işletme sahipleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Ekipler, hırsızlık, dolandırıcılık, güvenli internet kullanımı, trafik kuralları ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) kullanımı gibi konularda vatandaşlara bilgi verdi, broşür dağıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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