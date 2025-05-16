Osmaniye'de sağanakta derenin taşması sonucu sürüklenen 8 araçtan 7'sine ulaşıldı

Osmaniye'de sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması sonucu sürüklenen 8 araçtan 7'sine ulaşıldı, 1 aracı arama çalışmaları devam ediyor.

Kadirli ve Sumbas ilçelerinde dün etkili olan sağanakta Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'nden geçen derenin taşması zarar gören alanlarda hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Taşma sonucu dere yatağına sürüklenen 8 araçtan 7'sine ulaşan ekiplerin, diğer aracı arama çalışmaları devam ediyor.

Dere yatağına sürüklenen 7 araç ise ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden alınarak belediyeye ait tesislerin bahçesine çekildi.

Kadirli ve bölgeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, derenin taşması sonucu Yenimahalle, Dervişpaşa, Pazar ve Savrun mahallelerinde de bodrum katları su altında kalan evlerde çalışma gerçekleştiriyor.

Evleri su ve balçık altında kalan vatandaşlar da kurtarabildikleri eşyalarını evlerinden çıkararak temizlemeye çalışıyor.

- "En kısa sürede kayıp aracı da bulacağız"

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA muhabirine, sel sonrası hasar tespit ve temizlik çalışmalarının hızlıca başlatıldığını söyledi.

Sele kapılan araçlarla ilgili kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Yılmaz, "Sele kapılan 8 araç olduğunu tespit ettik. Bunlardan 7'sine ulaştık, 1'ini arama çalışmaları sürüyor. Bu 8 aracın sahibine ulaştık. İnşallah en kısa sürede o kayıp aracı da bulacağız. Şu ana kadar herhangi bir ölü ya da yaralı bilgisi gelmedi. Tüm halkımıza geçmiş olsun." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Songül Pampal da derenin taşması sonucu evinin su altına kaldığını ifade etti.

Sular geldiği anda evinin bahçesine halı koyduğunu anlatan Pampal, "Yukarıdan sel sularının geldiğini söylediler. Bahçenin önüne halı koyduk ama sular bahçe duvarını yıkınca tüm su eve doldu. Benim belimden daha yukarı kadar su vardı. Şu an ev çamur içinde. AFAD'dan gelip tespit yapacaklar." dedi.