Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de sağanakta derenin taşması sonucu sürüklenen 8 araçtan 7'sine ulaşıldı

        Osmaniye'de sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması sonucu sürüklenen 8 araçtan 7'sine ulaşıldı, 1 aracı arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 10:18 Güncelleme: 16.05.2025 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de sağanakta derenin taşması sonucu sürüklenen 8 araçtan 7'sine ulaşıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Osmaniye'de sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması sonucu sürüklenen 8 araçtan 7'sine ulaşıldı, 1 aracı arama çalışmaları devam ediyor.

        Kadirli ve Sumbas ilçelerinde dün etkili olan sağanakta Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'nden geçen derenin taşması zarar gören alanlarda hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor.

        Taşma sonucu dere yatağına sürüklenen 8 araçtan 7'sine ulaşan ekiplerin, diğer aracı arama çalışmaları devam ediyor.

        Dere yatağına sürüklenen 7 araç ise ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden alınarak belediyeye ait tesislerin bahçesine çekildi.

        Kadirli ve bölgeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, derenin taşması sonucu Yenimahalle, Dervişpaşa, Pazar ve Savrun mahallelerinde de bodrum katları su altında kalan evlerde çalışma gerçekleştiriyor.

        Evleri su ve balçık altında kalan vatandaşlar da kurtarabildikleri eşyalarını evlerinden çıkararak temizlemeye çalışıyor.

        - "En kısa sürede kayıp aracı da bulacağız"

        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA muhabirine, sel sonrası hasar tespit ve temizlik çalışmalarının hızlıca başlatıldığını söyledi.

        Sele kapılan araçlarla ilgili kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Yılmaz, "Sele kapılan 8 araç olduğunu tespit ettik. Bunlardan 7'sine ulaştık, 1'ini arama çalışmaları sürüyor. Bu 8 aracın sahibine ulaştık. İnşallah en kısa sürede o kayıp aracı da bulacağız. Şu ana kadar herhangi bir ölü ya da yaralı bilgisi gelmedi. Tüm halkımıza geçmiş olsun." diye konuştu.

        Mahalle sakinlerinden Songül Pampal da derenin taşması sonucu evinin su altına kaldığını ifade etti.

        Sular geldiği anda evinin bahçesine halı koyduğunu anlatan Pampal, "Yukarıdan sel sularının geldiğini söylediler. Bahçenin önüne halı koyduk ama sular bahçe duvarını yıkınca tüm su eve doldu. Benim belimden daha yukarı kadar su vardı. Şu an ev çamur içinde. AFAD'dan gelip tespit yapacaklar." dedi.

        Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde dün etkili olan sağanakta Bülbül Deresi taşmıştı. Kadirli ilçesi Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'nden geçen derenin taşması sonucu park halindeki araçlar sürüklenmiş, bazı tarım arazileri ve evler su altında kalmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Körfez turundan sonra eve döneceğim
        Trump: Körfez turundan sonra eve döneceğim
        Konut satışında rekor
        Konut satışında rekor
        5 evrede terörsüz Türkiye! İlk evre ne zaman başladı?
        5 evrede terörsüz Türkiye! İlk evre ne zaman başladı?
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        Ticari gayrimenkul enflasyonu yenemedi
        Ticari gayrimenkul enflasyonu yenemedi
        Eşini ve kendisini kurtarmaya çalışmış... Son telefon!
        Eşini ve kendisini kurtarmaya çalışmış... Son telefon!
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Enerji verimliliği faturayı düşürmek için önemli bir araç"
        "Enerji verimliliği faturayı düşürmek için önemli bir araç"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İstanbul'da barış sağlanacak mı?
        İstanbul'da barış sağlanacak mı?
        Meteoroloji saat verdi... Yağmur, fırtına ve toz taşınımı!
        Meteoroloji saat verdi... Yağmur, fırtına ve toz taşınımı!
        Ev kadınları nasıl emekli olacak?
        Ev kadınları nasıl emekli olacak?
        Yapay zeka, yüzde 90'a yakın başarıyla kanseri erken teşhis etti
        Yapay zeka, yüzde 90'a yakın başarıyla kanseri erken teşhis etti
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        İspanya'da şampiyon Barcelona!
        İspanya'da şampiyon Barcelona!
        Uygunsuz isteği 23 yıl sonra açıkladı
        Uygunsuz isteği 23 yıl sonra açıkladı
        Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi!
        Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi!
        Hollywood'un mütevazı yıldızı
        Hollywood'un mütevazı yıldızı
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        And Dağları'nın zirvesindeki gizem
        And Dağları'nın zirvesindeki gizem

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de sel temizliği
        Osmaniye'de sel temizliği
        GÜNCELLEME - Osmaniye'de sağanakta derenin taşması sonucu sürüklenen 8 arac...
        GÜNCELLEME - Osmaniye'de sağanakta derenin taşması sonucu sürüklenen 8 arac...
        Kadirli'de sağanak yağış sele neden oldu (2)
        Kadirli'de sağanak yağış sele neden oldu (2)
        GÜNCELLEME - Osmaniye'de sağanak nedeniyle Bülbül Deresi taştı
        GÜNCELLEME - Osmaniye'de sağanak nedeniyle Bülbül Deresi taştı
        Kadirli'de sağanak yağış sele neden oldu
        Kadirli'de sağanak yağış sele neden oldu
        Osmaniye'de sağanak nedeniyle Bülbül Deresi taştı
        Osmaniye'de sağanak nedeniyle Bülbül Deresi taştı