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        AFAD Başkanı Pehlivan, sağanaktan etkilenen Osmaniye'de incelemede bulundu:

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanaktan etkilenen alanlarda incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 18:31 Güncelleme: 16.05.2025 - 18:31
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        AFAD Başkanı Pehlivan, sağanaktan etkilenen Osmaniye'de incelemede bulundu:
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanaktan etkilenen alanlarda incelemede bulundu.

        Pehlivan, dün etkili olan sağanakta taşkın meydana gelen Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'ndeki Bülbül Deresi ve çevresinde inceleme yaptı, devam eden temizlik çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

        Burada gazetecilere açıklama yapan Pehlivan, dün akşam saatlerinde Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yoğun yağmur sonucu Bülbül Deresi'nin taştığını hatırlattı.

        Derenin taşması sonucu bazı evleri su bastığını belirten Pehlivan, şöyle konuştu:

        "Bununla birlikte 8 araç da suya kapıldı. Tabii olayın ilk anından itibaren AFAD ekiplerimiz başka olmak üzere Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile ilgili kurum, kuruluşların bütün ekipleri sahaya geldi. Dün olayın vuku bulduğu anlardan itibaren arama-kurtarma faaliyetleri devam etti. Osmaniye Valimiz, AFAD İl Müdürümüz ve diğer kurumlarımızın hem yöneticileri hem de arama-kurtarma personelimiz ilk andan itibaren çalışmalarını başlattı. 8 aracın tamamına ulaşıldı. Çok şükür ölü veya yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır, bu tesellimizdir. Araçların içerisinde herhangi bir vatandaşımızın olmadığı çok şükür tespit edildi."

        Pehlivan, 112 Acil Çağrı Merkezine evlerin su basmasıyla ilgili 90 ihbarın geldiğini ifade etti.

        Bu ihbarların hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği İl Müdürlüğü ile Defterdarlık personeli tarafından öncelikle hasar, devamında da zarar tespit çalışmalarının başlatıldığını vurgulayan Pehlivan, şunları kaydetti:

        "Şu anda çalışmalar devam ediyor. Olayın ilk anından itibaren toplamda 320 personel ve 72 araçla gerekli müdahaleler gerçekleştirilmiştir. Şu anda kontrol dışı bir durum bulunmamaktadır. Dere yatağında gördüğünüz gibi gerek Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerimiz gerek diğer ekiplerimiz temizlik çalışması yapmaktadır. Sele kapılan araçlar çıkartılmıştır. Bir kere daha ifade etmek isterim ki herhangi bir can kaybımız, yaralımız yoktur çok şükür."

        Pehlivan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatları doğrultusunda ilgili daire başkanlarıyla bölgeye geldiklerini belirterek, sağanak ve selden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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