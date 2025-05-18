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        Osmaniye'de başı pencere korkuluğuna sıkışan çocuğu itfaiye ekibi kurtardı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde başı pencere korkuluğuna sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 10:32 Güncelleme: 18.05.2025 - 10:32
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        Osmaniye'de başı pencere korkuluğuna sıkışan çocuğu itfaiye ekibi kurtardı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde başı pencere korkuluğuna sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Şehit Orhan Gök Mahallesi'ndeki evinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki F.A'nın başı pencere korkuluğuna sıkıştı.

        Çocuğun ailesinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekipler, hidrolik makasla demirleri ayırıp F.A'nın başını sıkıştığı yerden kurtardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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