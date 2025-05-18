Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Erol S. idaresindeki 01 ES 264 plakalı otomobil, Kadirli-Sumbas kara yolunun Reşadiye köyü yakınlarında Emrah Y'nin kullandığı 01 P 0615 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 6 kişi, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
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