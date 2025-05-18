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        Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 14:02 Güncelleme: 18.05.2025 - 14:02
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        Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Erol S. idaresindeki 01 ES 264 plakalı otomobil, Kadirli-Sumbas kara yolunun Reşadiye köyü yakınlarında Emrah Y'nin kullandığı 01 P 0615 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 6 kişi, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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