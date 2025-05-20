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        Astronot Tuva Cihangir Atasever, Osmaniye'de öğrencilerle buluştu

        Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Osmaniye'de üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 17:53 Güncelleme: 20.05.2025 - 18:00
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        Astronot Tuva Cihangir Atasever, Osmaniye'de öğrencilerle buluştu
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        Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Osmaniye'de üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

        Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Amfisi'nde düzenlenen programa katılan Atasever, öğrencilerle uzay yolculuğu ile bilim ve teknoloji alanındaki deneyimlerini paylaştı.

        Milli Uzay Programı'nın gelecek yıllarda bu alanda yürütülecek çalışmaların temelini oluşturduğunu ve program kapsamında 10 hedef belirlendiğini belirten Atasever, şunları kaydetti:

        "Uyguladığımız program bunun ilk aşamasıydı, insanlı uçuşu başarıyla tamamladık. Önemli hedeflerimiz var. Örneğin, aya yönelik bir hedefimiz var. Önümüzdeki yıllarda 2 farklı misyonla aya erişmeyi planlıyoruz. Bununla ilgili bir 'sert iniş' misyonumuz var. Daha sonra bu sert iniş misyonumuzdan edindiğimiz tecrübelerle, aynı adımları takip ederek bir "yumuşak iniş" misyonu gerçekleştireceğiz. Her iki misyonda da kendi geliştirdiğimiz ekipmanlarla dünya ve ay arasındaki uzay boşluğuna yönelik bilgi birikimimizi artırmayı hedefliyoruz."

        Sunumunun ardından Atasever, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

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        Galeri

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