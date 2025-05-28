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        Osmaniye'de orman yangını tatbikatı yapıldı

        Osmaniye'de orman yangınlarıyla mücadele amacıyla tatbikat düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 13:55 Güncelleme: 28.05.2025 - 14:04
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        Osmaniye'de orman yangını tatbikatı yapıldı
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        Osmaniye'de orman yangınlarıyla mücadele amacıyla tatbikat düzenlendi.

        Bahçe Orman İşletme Şefliğinin tatbikat alanında düzenlenen program, ekiplerin arazözlerle geçiş yapmasıyla başladı.

        Oluşturulan parkurda performanslarını sergileyen ekipler, senaryo gereği ormanlık alanda çıkan yangına müdahale etti. Tatbikat başarıyla tamamlandı.

        Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, programdaki konuşmasında, orman yangınlarıyla mücadele için "yangın özel harekat timleri" kurduklarını belirterek, "Bundan sonra inşallah yangınların ilerleme yönündeki zorlu ve sorunlu alanlara bu özel ekiplerimiz müdahale edecek. Onların sayesinde yangınlarla daha etkin müdahale edeceğiz." dedi.

        Etli, çalışmalarından dolayı Düziçi Orman İşletme Müdürlüğünü tebrik etti.

        Düziçi Orman İşletme Müdürü Harun Demircioğlu da 10 kişilik timlere özel eğitim verildiğini ifade ederek, "Ekiplerimiz eğitimlerde yangınla nasıl mücadele edeceklerini, zorlu koşullarda nasıl çalışacaklarını öğrendiler. Bugün de tatbikatımızı yaptık." diye konuştu.

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