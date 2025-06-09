Osmaniye'de, Filistin'e destek konvoyu düzenlendi

Osmaniye'de sivil toplum kuruluşlarınca Filistin'e destek amacıyla araç konvoyu oluşturuldu.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Yedi Ocak Mahallesi Necmettin Erbakan Kız İmam Hatip Lisesi önünde bir araya gelen vatandaşlar, araçlarını Türk ve Filistin bayraklarıyla donattı.

Buradan hareket eden konvoy, Millet Bahçesi'nde bulunan Cebelibereket Camisi önüne geldi.

Grup adına konuşan Eğitime Destek Platformu İl Temsilcisi Bünyamin Dağ, Filistin için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Dünyanın tarih boyunca görülen en büyük zulümlerden birine şahitlik ettiğini belirten Dağ, Filistin'de İsrail'in saldırıları sonucu büyük çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu yaklaşık 60 bin kişinin şehit olduğunu, yaklaşık 125 bin kişinin yaralandığını ve binlerce kişiden de haber alınamadığını ifade etti.

Dağ, Filistin'de her geçen gün ve saatte yaşamını yitirenlerin sayısının arttığına dikkati çekerek, "Hiçbir sınır gözetilmeksizin yapılan İsrail saldırıları sebebiyle şu an Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Camiler, hastaneler, okullar ve sivil yerleşim yerleri siyonistlerin hedefinde. Mesleklerini icra eden 220 gazeteci ve 1000'den fazla sağlık çalışanı da siyonist işgalcilerin saldırıları sonucu hayatını kaybetti." dedi.