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        Vali Yılmaz, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı

        Osmaniye Valisi Erdinç YIlmaz, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 15:21 Güncelleme: 13.06.2025 - 15:21
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        Vali Yılmaz, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı
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        Osmaniye Valisi Erdinç YIlmaz, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Yılmaz mesajında, Jandarma Teşkilatının şehit kanlarıyla taçlanmış kutlu bir maziye sahip olduğunu belirtti.

        Jandarma Teşkilatının üstün görev bilinci, örnek disiplini ve tam donanımıyla aziz Türk milletinin her daim takdirini kazandığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Vatan nöbetini büyük bir aşk ve sadakatle sürdüren, canımızdan aziz bildiğimiz vatanımız ve ay yıldızlı bayrağımız uğruna şehit veren Jandarma Teşkilatımız, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan şer odakların korkulu rüyasıdır. Jandarma Teşkilatımız, güvenlik ve huzurumuzun yılmaz bekçisi, kutsal değerlerimize yan gözle bakanların karşısında cesaret kalkanıdır. Kuruluşunun 186. yıl dönümünde tüm Jandarma Teşkilatı mensuplarımızı tebrik ediyor, şehitler diyarı Osmaniye’mizde birlikte görev yapmaktan büyük bir onur duyduğumu belirtmek istiyorum."

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