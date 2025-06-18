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        Osmaniye'de demir korkuluğa sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

        Osmaniye'de refüjdeki demir korkuluğa sıkışan kedi yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 11:36 Güncelleme: 18.06.2025 - 11:36
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        Osmaniye'de demir korkuluğa sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
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        Osmaniye'de refüjdeki demir korkuluğa sıkışan kedi yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı.

        Musa Şahin Bulvarı Devlet Bahçeli Alt Geçidi'nin demir korkuluğuna bir kedinin sıkıştığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, demir korkuluğu makasla keserek kedi yavrusunu kurtardı.

        Kedi yavrusu hayvan barınağına teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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