Osmaniye'de demir korkuluğa sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Osmaniye'de refüjdeki demir korkuluğa sıkışan kedi yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı.
Osmaniye'de refüjdeki demir korkuluğa sıkışan kedi yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı.
Musa Şahin Bulvarı Devlet Bahçeli Alt Geçidi'nin demir korkuluğuna bir kedinin sıkıştığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, demir korkuluğu makasla keserek kedi yavrusunu kurtardı.
Kedi yavrusu hayvan barınağına teslim edildi.
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