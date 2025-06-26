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        Osmaniye'de taksi gasbedip bir eve tüfekle ateş açan 2 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de gasbettikleri taksiyle gittikleri ikamete tüfekle ateş açan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 12:27 Güncelleme: 26.06.2025 - 12:27
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        Osmaniye'de taksi gasbedip bir eve tüfekle ateş açan 2 zanlı tutuklandı
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        Osmaniye'de gasbettikleri taksiyle gittikleri ikamete tüfekle ateş açan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, rehin alınan taksicinin aracının gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Zanlıların, taksiyle önüne gittikleri bir eve tüfekle ateş açtıktan sonra kaçtıkları belirlendi.

        Olay yerinin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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