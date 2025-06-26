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        Osmaniye Valisi Yılmaz, bamya hasadına katıldı

        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, bamya hasadına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 17:48 Güncelleme: 26.06.2025 - 17:48
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        Osmaniye Valisi Yılmaz, bamya hasadına katıldı
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        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, bamya hasadına katıldı.

        Vali Yılmaz, Cevdetiye beldesinde çalışan tarım işçilerini ziyaret ederek bamya hasadı yaptı.

        Üreticilerle sohbet eden Yılmaz, tüm çiftçilere bereketli bir sezon temenni etti.

        Osmaniye'nin bamya üretiminde ilk sıralarda yer aldığını ifade eden Yılmaz, başta çevre iller olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına bamya gönderildiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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