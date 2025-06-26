Osmaniye Valisi Yılmaz, bamya hasadına katıldı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, bamya hasadına katıldı.

Vali Yılmaz, Cevdetiye beldesinde çalışan tarım işçilerini ziyaret ederek bamya hasadı yaptı.

Üreticilerle sohbet eden Yılmaz, tüm çiftçilere bereketli bir sezon temenni etti.

Osmaniye'nin bamya üretiminde ilk sıralarda yer aldığını ifade eden Yılmaz, başta çevre iller olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına bamya gönderildiğini kaydetti.