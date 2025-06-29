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        Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti FPV dronla görüntülendi

        Osmaniye'deki 2 bin 700 yıllık Kastabala Antik Kenti FPV dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 10:57 Güncelleme: 29.06.2025 - 10:57
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        Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti FPV dronla görüntülendi
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        Osmaniye'deki 2 bin 700 yıllık Kastabala Antik Kenti FPV dronla görüntülendi.

        Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki antik kentte, 2009'da başlayan arkeolojik kazılar devam ediyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında desteklenen çalışmalar, Osmaniye Müze Müdürlüğü ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi işbirliğinde yürütülüyor.

        Çalışmalar kapsamında antik kentin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan sütunları restore ediliyor.

        Parke taşlı yolun toprak altında kalan bölümleri ise kazı kurtarma çalışmalarıyla yeniden gün yüzüne çıkarılıyor.

        - Tapınak ve açık hava kült alanı bulunmuştu

        Tarihi Kilikya Bölgesi'nin en önemli kentlerinden birisi olarak kabul edilen Kastabala'da, milattan önce 540'lı yıllara ait tanrıça Kubaba için yapılan tapınak, açık hava kült alanı ve sarnıç kalıntıları bulunmuştu.

        Antik kentin tiyatro bölümünde yapılan kazılarda da toprak altında kalan basamaklar ile tiyatronun mimari bloklarında kabartma masklar ortaya çıkarılmıştı.

        Tarihi 2 bin 700 yıl geçmişe uzanan Kastabala Antik Kenti'nin güncel hali, FPV dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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