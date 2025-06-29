Osmaniye'de orman yangını çıktı

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, iki söndürme helikopteri, iki uçak ile arazözler sevk edildi.

Sarıtanışmanlı köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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