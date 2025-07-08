Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.
Çalışmada, ruhsatsız 2 tabanca, bir miktar uyuşturucu, 18 tüfek fişeği, 17 bin makaron, 1 cep telefonu ile 13 bin 880 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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