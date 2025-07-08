Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 10:02 Güncelleme: 08.07.2025 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.

        Çalışmada, ruhsatsız 2 tabanca, bir miktar uyuşturucu, 18 tüfek fişeği, 17 bin makaron, 1 cep telefonu ile 13 bin 880 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bunun adı işkence!
        Bunun adı işkence!
        Sosyal medyada kadın profiliyle tehdit operasyonu: 25 gözaltı
        Sosyal medyada kadın profiliyle tehdit operasyonu: 25 gözaltı
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Trump'tan 14 ülkeye tarife mektubu
        Trump'tan 14 ülkeye tarife mektubu
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe'den 4 milyonluk teklif
        İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe'den 4 milyonluk teklif
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Dışişleri'den Fransa'dan yapılan açıklamaya tepki
        Dışişleri'den Fransa'dan yapılan açıklamaya tepki
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        Lavrov: Ukrayna silahsızlandırılmalı
        Lavrov: Ukrayna silahsızlandırılmalı
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        Trump ile Netanyahu Beyaz Saray'da görüştü
        Trump ile Netanyahu Beyaz Saray'da görüştü
        Fenerbahçe, Okan Özkan'ın ayrılığını açıkladı!
        Fenerbahçe, Okan Özkan'ın ayrılığını açıkladı!

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de su seviyesi yükselen nehrin kenarındaki araçta mahsur kalan 4 k...
        Osmaniye'de su seviyesi yükselen nehrin kenarındaki araçta mahsur kalan 4 k...
        Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Üniversite hayalini gerçekleştiren Down sendromlu genç kızın şimdiki hedefi...
        Üniversite hayalini gerçekleştiren Down sendromlu genç kızın şimdiki hedefi...
        Osmaniye'de ev ve iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de ev ve iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de okul ve kamu binaları yükümlülerin eliyle güzelleşiyor
        Osmaniye'de okul ve kamu binaları yükümlülerin eliyle güzelleşiyor
        Osmaniye'de Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki
        Osmaniye'de Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki