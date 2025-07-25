Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda, B.Ö. idaresindeki 80 AB 345 plakalı otomobil ile E.Y'nin kullandığı 06 BTV 955 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan H.K, C.O, Ü.T. ve Ö.S. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.