        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Mersin'de dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli Osmaniye'de yakalandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde dolandırıcılık suçuna karıştığı iddiasıyla aranan şüpheli Osmaniye'de gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 12:03 Güncelleme: 24.10.2025 - 12:03
        Mersin'de dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli Osmaniye'de yakalandı
        Mersin'in Tarsus ilçesinde dolandırıcılık suçuna karıştığı iddiasıyla aranan şüpheli Osmaniye'de gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurarak arama yaptı.

        Ekipler, takside müşteri olarak bulunan H.Y'nin çantasında 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası ile Türk lirası ve döviz ele geçirdi.

        Yapılan incelemede, H.Y'nin Mersin'in Tarsus ilçesinde dolandırıcılık suçuna karıştığı iddiasıyla arandığı belirlendi.

        Gözaltına alınan şüpheli, Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

