Sumbas'ta çamura saplanan minibüsün yardımına jandarma yetişti
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çamura saplanan minibüs, jandarma ekiplerinin yardımıyla yoluna devam etti.
Mersin'den Yirce Yaylası'na giden 19 kişinin bulunduğu bir minibüs yolda çamura saplandı.
Bölgede görevli jandarma ekipleri minibüsü halatla çekerek çamurdan kurtardı.
Minibüs, jandarmanın yardımının ardından yoluna devam etti.
