        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        Osmaniye'de restorasyonu tamamlanan tarihi Ala Cami tekrar ibadete açıldı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören 1800 yıllık tarihi Ala cami, yapılan restorasyon çalışmalarının ardından düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 22:34 Güncelleme: 15.01.2026 - 22:34
        Osmaniye'de restorasyonu tamamlanan tarihi Ala Cami tekrar ibadete açıldı
        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören 1800 yıllık tarihi Ala cami, yapılan restorasyon çalışmalarının ardından düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.

        Açılış töreninde konuşan Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, caminin yeniden ibadete açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt da restorasyonu biten caminin ibadete açılmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "6 Şubat depremlerinde minare ve duvarlarından hasar almıştı. Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda özgün yapısı korunarak statik güçlendirmelerle gelecek nesillere daha güvenli şekilde aktarılacak biçimde gerçekleştirildi. Ayrıca orijinal taban mozaikleri de korunarak, halkımızın hizmetine yeniden sunulmuştur." diye konuştu.

        Kadirli İlçe Müftüsü Yakup Etik tarafından dua edilmesinin ardından protokol üyeleri kurdele keserek camiyi ibadete açtı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

