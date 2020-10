Selçuk Sümer ve Can Gökboru’dan 2020-2021 kış sezonu saç trendleri

Başarılı kuaförlerden Selçuk Sümer ve Can Gökboru, bu senenin saç modası hakkında bilgiler verdi. Ünlü kuaförler “Bu yıl saçta doğallık moda. Kahverengi en çok tercih edilecek renklerden biri olacak” dedi.



Bu sene doğallık moda

Ünlülerin kuaförlüğünü yapan Selçuk Sümer ve Can Gökboru, 20202021 kış sezonu saç trendlerini açıkladı. Sümer ve Gökboru, saçlarıyla bakımlı ve şık gözükmek isteyen kadınlara tavsiyelerde bulundu. Sümer, “Bu sezon doğal ışıltılar çok moda. Ancak açık renkler, platinler, iddialı sarılar yerini daha doğal tonlara bıraktı” şeklinde konuştu. Gökboru ise “Selçuk Bey’in de dediği gibi bu senenin renkleri doğal, toprak tonları ve sütlü kumral olacak” ifadelerini kullandı.

Selçuk Sümer, “Ben her zaman doğallıktan yana oldum. Saçlar doğal ama havalı sloganı ile çıktığımız bu yolda hep natural işlere imza attım. Saç modası her geçen yıl, doğallığın biraz daha moda olduğu bir yöne evriliyor. Artık saçlarda hafif geçişler, varla yok arası gölgeler ve ışık oyunları daha çok tercih ediliyor. Kadınlar, artık balyajdan ziyade ışıltıyı tercih ediyor” dedi.

Can Gökboru ise “Uzun bir dönem herkeste aynı saç modelini, saç rengini gördük. Bu gerçekten kuaförler olarak bizi de sıkmıştı. Şimdi bunun yerini daha doğal renkler alıyor. Kadınlar, kendi ten renklerine uygun saç rengini tercih ediyor. Ayrıca bu sezon uzun saç daha çok tercih edilecek. Daha genç ve doğal bir görünüm elde edilmesini sağlamak için, saç boyunu omuz ya da dekolte hizasında olacağını hep beraber göreceğiz “ şeklinde konuştu.



Saçta ton sür ton akımı geri geliyor

Sümer, “Ton sür ton akımı yeniden revaçta. Geçtiğimiz yıllarda moda olan bu uygulama bu sene de kadınlar tarafından tercih ediliyor. Bu sonbahar, kahvenin birçok tonunu göreceğiz, bu renk kadınları daha genç ve doğal gösteriyor. Bunun yanı sıra daha önce de dediğim gibi saçlarda ışıltı da, kadınların mükemmel bir görünüm elde etmesini sağlıyor. Doğa kahverengi saçın arasında, varla yok arasında, güneş vurduğunda gözüken ışık oyunları çok tercih edilecek” dedi. Bu uygulamanın kadınları çok doğal ama bir o kadar da bakımlı gösterdiğini söyleyen Gökboru, “Bu sonbaharkış sezonunda en çok göreceğimiz renk doğal kahve tonları olacak. Her kadının ten rengine uyumlu doğru bir saç rengi var. Bunu da ancak başarılı kuaförler tutturabiliyor” ifadelerini kullandı.

