Teoman Deniz: “Modifiye işlemi Karayolları Trafik Kanunu'nu uygun olmalı” Modifiye araç uzmanı Teomen Deniz, bütün modifiye özelliklerin her araca uygulanamayacağını söyledi

Modifiye araç konusunda uzman isimlerden biri olan Teoman Deniz, modifiye arabalara bazı kullanıcıların fazla ilgisini çektiğini belirterek, “Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı modifiye taleplerini geri çeviriyoruz” dedi.

Teoman Deniz, gerek hız gerekse diğer özelliklerini güçlendirdikleri araçların çok daha fazla dikkat çektiğini ve özellikle gençler tarafından tercih edildiğini söyledi. Deniz, “ Özellikle gençler egzoz ve hız konusunda çok daha fazla istekte bulunuyor. Bazıları daha farklı özellik eklemek istiyor. O özellikler o araca uygun değilse o zaman bu istekleri yerine getirmiyoruz. Her modifiye her araçta uygulanmaz. Kullanıcılar bunu bilmediklerinden bazen ısrarcı oluyorlar ama teknik olarak izah ettiğimizde orta yolu buluyoruz. Aslında ilk önce hangi modifiyenin hangi araca uyumlu olduğunu öğrenip gelseler bu sorunu hiç yaşamayız.” diyerek modifiye konusunda özellikle gençlerden gelen aşırı isteklere de değindi.

İşlerini yaparken kanuni sınırları da bilerek hareket ettiklerini vurgulaya Teoman Deniz, ”Karayolları Trafik Kanunları ’na aykırı istekleri asla yerine getirmiyoruz. Hangi modifiyenin kural dışı olduğu konusunda da pek çok ustaya bilirkişilik yapıyoruz. Bir araca modifiye yaparken bu kanunlara uygun olmasını sağlamak zorundayız. Ancak bazı müşteriler her şeye rağmen bu isteklerini yaptırmak istiyorlar. Biz modifiyeli araçlarımızın kanunlara uygun olmasına dikkat ediyoruz. Bu nedenle Karayolları Trafik Kanunları’ na aykırı modifiye isteklerine mecburen hayır diyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.