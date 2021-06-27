Osmaniye´de orman yangını; yerleşim yerleri tahliye edildi

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Kamil ŞEKER/HASANBEYLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE´nin Hasanbeyli ilçesinde ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle bazı evler tahliye edildi.

Kaypak Köyü´ndeki ormanlık arazide öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Alevlerin bazı evlere sıçrama ihtimaline karşı yerleşim yerleri tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarına devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Hasanbeyli Kamil ŞEKER

2021-06-27 15:20:18



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