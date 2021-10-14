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Akademisyenler cübbeleriyle yürüdü Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından ‘2021-2022 Akademik Yılı' açılışı kapsamında yürüyüş düzenlendi

İHA

Akademisyenler cübbeleriyle yürüdü Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından ‘2021-2022 Akademik Yılı' açılışı kapsamında yürüyüş düzenlendi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından ‘20212022 Akademik Yılı'nın başlaması dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Cübbelerini giyerek yürüyüşe katılan onlarca öğretim üyesi, kent merkezinde renkli görüntüler oluşturdu.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin 20212022 Akademik Yılı açılışı etkinlikleri kapsamında onlarca öğretim üyesinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi. Giydikleri cübbeleriyle Cumhuriyet Meydanı’ndan Devlet Bahçeli Meydanı’na kadar yürüyen öğretim üyeleri, kent merkezinde renkli görüntüler oluşturdu. Devlet Bahçeli Meydanı’nda son bulan yürüyüşte İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Rektör Prof. Dr. Turgay Uzun tarafından çelenk sunumu yapıldı.
Akademik yılın başlamasının heyecanı içerisinde olduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Turgay Uzun, “Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ailesi olarak 20212022 Akademik Yılı'nın başlamasının heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Üniversitemiz 12 bin civarındaki öğrencisi ve bin 100 civarındaki akademik ve idari personeli ile 14 yaşında genç bir üniversitedir. 26 bini aşkın mezun vermenin haklı gururuyla ilk günkü heyecanla geleceğimizin teminatı gençlerimizi milli ve manevi değerlerine saygılı, devletine ve milletine yüksek sadakat duygusu ile bağlı, çağdaş bilimin gerektirdiği donanımlara sahip bireyler olarak yetiştirmek için tüm mesai arkadaşlarımızla bütün gayretimizle çalışıyoruz. Üniversitemizin tüm alanlarında tekrarlayan değil üreten olması gerektiğinin bilinciyle eğitimin yanı sıra topluma hizmet noktasında da işlev görmesi adına bilgi, teknoloji ve değer üreterek, projeleri hayata geçirerek, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini her geçen gün hızlandırarak ve bilgiyi hayata daha fazla katarak hem üniversitemizin gelişimini sürdürmeye hem de içinde bulunduğumuz kadim şehir Osmaniye’nin sosyal kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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