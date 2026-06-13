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        Haberler Gündem Osmaniyede akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Osmaniyede akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavga kanlı bitti. Pompalı tüfekle açılan ateşte yaralanan 4 kişiden İrfan T. hayatını kaybederken, oğlu Yusuf T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 18:51 Güncelleme:
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        Akrabalar kavgayı savaşa dönüştürdü

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde, akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

        Kavgada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu İrfan T. ve oğlu Yusuf T. ile akrabaları Sinan T. ve oğlu Alperen T. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan İrfan T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Tedavisi süren Yusuf T'nin ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Polis, hafif yaralanan ve tedavilerinin ardından taburcu edilen Sinan T. ve oğlu Alperen T. ile kavgaya karışan 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

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        #Kadirli kavga
        #Osmaniye
        #haberler
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