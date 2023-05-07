ROMA'NIN SEMBOLÜ KARTALDIR

Bunun nedeni ise hükümdarların burunlarını göstermek istemesidir. Kemerli bir buruna sahip olan hükümdarın soylu bir ırktan geldiği düşünülür. Hatta Romalı burnu anlamına da gelirdi. Roma'nın sembolü kartaldır ve sembole yandan bakınca kemerli burun kartal burnunu andırıyordu.