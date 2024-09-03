Osmanlı valisinin ölen eşine yazdığı şiirin yer aldığı sanduka Tokat Müzesi'nde sergileniyor

Sandukanın üzerinde yazılı olan şiir ise şöyle:

"Ey tenha Türk kadını, hayatımın yoldaşı / Sen mi varsın altında kaldırırsam bu taşı / Yok sen yoksun, cismin var zulmet dolu bu yerde / Sen bir ruhsun, gülersin yıldızlarla göklerde.

Ay doğdukça ruhunu hissettirir bu yerler / Söyler benim hüznümü ağladıkça bülbüller / Ruhun gibi muazzez hatıralar bıraktın / Milletine İskender, Demir, Yaşar bıraktın.

... milli yolu senden bize örnektir / Onda çarpar yüreğin, sen ölmedin demektir / Artık şenim Faikam, layık değil gözyaşı / Fatiha'yla okusun, gelip geçen bu taşı."