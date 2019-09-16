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ÖSYM 2019 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? ÖSYM'den ek tercih açıklaması geldi mi?

YKS ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. Adaylar ÖSYM'den YKS 2019 ek tercih sonuçlarına dair gelecek açıklamaya kilitlendi. Peki YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS ek tercih sonuçlarına dair ayrıntılar...

YKS ek tercih

ÖSYM 2019 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? sorusu binlerce öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. Herhangi bir üniversiteye yerleşmek için üniversitelerin boş kontenjanları için başvuruda bulunan öğrenciler sonuçlar için geri sayıma geçti. Gözler ÖSYM'den gelecek YKS 2019 ek tercih sonuçlarında. İşte YKS ek tercih sonuçları detayları...

 

YKS 2019 EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2019 YKS ek tercih sonuçlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yayımlamadı. YKS ek tercih sonuçları açıklandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz... 

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek tercih sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. ÖSYM, sonuçları son yıllardaki uygulamalarında olduğu gibi internet sitesi üzerinden duyuracak.

ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

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